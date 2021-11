VOILÀ COMMENT Le Mans, 21 décembre 2021, Le Mans.

2021-12-21 18:00:00 – 2021-12-21 19:00:00

Le Mans Sarthe

Festival Noël prend ses Quartiers. « Voilà Comment », de la compagnie Les Pieds Bleus. Suis-je vraiment moi même ? Quelle est cette grosse gratouille ? Et si je perdais aux ricochets ? Quand on est tout seul, vaut-il mieux être le premier ou le dernier ? Proposition théâtrale pour un musicien et deux comédiens où il est question de rencontres, de cheminement, de moi, de soi, de dedans, de dehors, de joie et de résilience. Dès 7 ans. 18h. 50 min. Genre : Théâtre et musique. Renseignements et retrait des places au Service du développement et de l’action culturels, 02 43 47 36 52.

