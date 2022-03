Voies d’eau et de fer dans la boucle de l’Isle Périgueux, 12 mai 2022, Périgueux.

Voies d’eau et de fer dans la boucle de l’Isle Périgueux

2022-05-12 – 2022-05-12

Périgueux Dordogne

EUR Jeudi 12 mai

15 h

Café architecture et patrimoine

Voies d’eau et de fer dans la boucle de l’Isle

Rdv « Le 24 Bar », 243 route d’Angoulême

Entre Toulon et Gour-de-l’Arche au rythme de l’histoire de la rivière et de l’arrivée du chemin de fer. Panoramique historique et évolutif côté ville et côté campagne, dans l’ancienne paroisse Saint-Martin. Transformations urbanistiques, témoignages d’habitants de ce quartier en mouvement.

Gratuit

Sur réservation au 06 16 79 03 97 / vah@perigueux.fr

+33 6 16 79 03 97

VHA Périgueux

Périgueux

