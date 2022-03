Voies d’eau et de fer dans la boucle de l’Isle Bar “Le 24” Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

**Café architecture et patrimoine** Entre Toulon et Gour-de-l’Arche au rythme de l’histoire de la rivière et de l’arrivée du chemin de fer. Panoramique historique et évolutif côté ville et côté campagne, dans l’ancienne paroisse Saint-Martin. Transformations urbanistiques, témoignages d’habitants de ce quartier en mouvement.

Gratuit. Sur réservation. Rdv : « Le 24 Bar », 243 route d’Angoulême.

