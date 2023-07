Architextures Croisées Voie verte Richelieu – Chinon Richelieu, 15 septembre 2023, Richelieu.

Architextures Croisées 16 et 17 septembre Voie verte Richelieu – Chinon

De Richelieu à Chinon, 60 photographies de la Touraine se posent et s’exposent en plein air.

Venez découvrir le long des 20km de la voie verte, une ancienne ligne de chemin de fer que la modernité a transformé en voie douce, le résultat de la commande passée par le CAUE 37 à 3 photographes tourangeaux ; Pascal Avenet, Fréderik Froument et Guillaume Le Baube.

Voie verte Richelieu – Chinon La gare, avenue de la Gare, 37120 Richelieu Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.voie-verte-richelieu-chinon.fr/ https://www.facebook.com/CC.TouraineValDeVienne Tout commence à Richelieu, en Touraine. Cette ville qui porte le nom de son créateur, le fameux cardinal de Richelieu.

Les anciennes gares, aujourd’hui restaurées par la Communauté de communes, jalonnent le parcours. A quelques coups de pédale de la voie, le château du Rivau et les villages de Ligré et Champigny-sur-Veude, sont des étapes patrimoniales incontournables. Côté nature, la Voie verte longe l’étang d’Assay (ENS) et traverse de sublimes paysages de vignes. Pour apprendre, s’amuser et se reposer… posez pied à terre lors des cinq stations thématiques qui jalonnent le parcours. La voie verte se termine à Chinon où la forteresse royale surplombe majestueusement la Vienne. Voie verte accessible à pied ou à vélo depuis de nombreux points

© laure letinois CAUE 37