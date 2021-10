Reims Reims Marne, Reims Voie royale Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Voie royale Reims, 21 novembre 2021, Reims. Voie royale Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims

2021-11-21 – 2021-11-21 Musée Saint-Remi 53 Rue Simon

Reims Marne À partir de 7 ans. Les portes du musée franchies, vous êtes victime d’un piège temporel. Pour vous en sortir, une seule issue : suivre le fil du temps pour revenir dans le présent. En route, vous rencontrerez des personnages à différentes époques et affronterez de nombreuses épreuves, énigmes ou défis aux quatre coins de l’abbaye. Par Amélie Mongin, médiatrice culturelle des musées historiques msr@reims.fr +33 3 26 35 36 61 http://www.musees-reims.fr/ Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims

