FESTIVAL DE CARCASSONNE – AYA NAKAMURA Voie Médiévale, 29 juillet 2023, Carcassonne.

Le phénomène Aya Nakamura débarque au Festival de Carcassonne 2023 ! » Bobo « , » Dégaine » en feat avec Damso ou son nouveau single » SMS « , dévoilé le 1er décembre 2022, annoncent le grand retour de l’artiste phare des réseaux sociaux sur le devant de la scène.

3 albums certifiés platine et diamant, une notoriété internationale, des millions de vues sur chacune de ses vidéos YouTube, des tubes qui s’enchaînent (Djadja, Copines, Pookie, Comportement, La Dot, etc.), de nombreuses récompenses dont la Victoire de la Musique 2022 de l’album le plus streamé par une artiste féminine mais aussi des featurings avec Major Lazer et Swae Lee, Gradur, Fababy, Lil Pump… et même un concert interactif virtuel dans un univers très futuriste du célèbre jeu vidéo » Fortnite » !

Rien ne peut arrêter Aya Nakamura et la reine est de retour, ou plutôt, la reine est de retour !.

2023-07-29 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Voie Médiévale

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The phenomenon Aya Nakamura arrives at the Festival de Carcassonne 2023! « Bobo », « Dégaine » in feat with Damso or her new single « SMS », unveiled on December 1, 2022, announce the great return of the flagship artist of social networks on the front of the stage.

3 albums certified platinum and diamond, an international reputation, millions of views on each of his YouTube videos, hits that follow one another (Djadja, Copines, Pookie, Comportement, La Dot, etc.), many awards including the Victoire de la Musique 2022 for the most streamed album by a female artist but also featurings with Major Lazer and Swae Lee, Gradur, Fababy, Lil Pump … and even a virtual interactive concert in a very futuristic world of the famous video game « Fortnite »!

Nothing can stop Aya Nakamura and the queen is back, or rather, the queen is back!

¡El fenómeno Aya Nakamura llega al Festival de Carcasona 2023! « Bobo », « Dégaine » en feat con Damso o su nuevo single « SMS », desvelado el 1 de diciembre de 2022, anuncian el gran regreso de la artista líder de las redes sociales a la primera línea de la escena.

3 álbumes de platino y diamante, fama internacional, millones de visualizaciones en cada uno de sus vídeos de YouTube, una retahíla de éxitos (Djadja, Copines, Pookie, Comportement, La Dot, etc.), numerosos premios, entre ellos la Victoire de la Musique 2022 al álbum más reproducido en streaming por una artista femenina, así como featurings con Major Lazer y Swae Lee, Gradur, Fababy, Lil Pump… ¡e incluso un concierto virtual interactivo en un universo muy futurista del famoso videojuego « Fortnite »!

Nada puede detener a Aya Nakamura y la reina ha vuelto, o mejor dicho, ¡la reina ha vuelto!

Das Phänomen Aya Nakamura kommt zum Festival de Carcassonne 2023! « Bobo », « Dégaine » feat. Damso oder ihre neue Single « SMS », die am 1. Dezember 2022 enthüllt wird, kündigen die große Rückkehr der Vorzeigekünstlerin der sozialen Netzwerke ins Rampenlicht an.

3 mit Platin und Diamant zertifizierte Alben, internationaler Bekanntheitsgrad, Millionen von Klicks auf jedes seiner YouTube-Videos, ein Hit nach dem anderen (Djadja, Copines, Pookie, Comportement, La Dot usw.), zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Victoire de la Musique 2022 für das meistgestreamte Album einer weiblichen Künstlerin, aber auch Featurings mit Major Lazer und Swae Lee, Gradur, Fababy, Lil Pump… und sogar ein virtuelles interaktives Konzert in einer sehr futuristischen Welt des berühmten Videospiels « Fortnite »!

Nichts kann Aya Nakamura aufhalten und die Königin ist wieder da, oder besser gesagt, die Königin ist wieder da!

Mise à jour le 2023-01-25 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne