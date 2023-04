FESTIVAL DE CARCASSONNE – BRÛLER LE FEU Voie Médiévale, 23 juillet 2023, Carcassonne.

Brûler le feu, assumer son désir, son goût pour la fougue et l’excès : c’est le credo du deuxième disque de Juliette Armanet, habité par la passion. Avec ce deuxième opus Juliette Armanet a voulu découvrir qui elle est, petite amie devenue grande amoureuse, exploratrice d’une palette de sentiments que déclinent chaque chanson.

Un feu sacré qui s’embrase sur scène, à (re)découvrir en live sur la scène du Théâtre Jean-Deschamps, 6 ans après son dernier passage en première partie de Julien Doré..

2023-07-23 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-23 . EUR.

Voie Médiévale

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



To burn the fire, to assume her desire, her taste for ardor and excess: this is the credo of Juliette Armanet’s second album, inhabited by passion. With this second opus, Juliette Armanet wanted to discover who she is, a girlfriend who became a great lover, an explorer of a palette of feelings that each song declines.

A sacred fire that blazes on stage, to be (re)discovered live on the stage of the Jean-Deschamps Theater, 6 years after her last appearance as opening act for Julien Doré.

Encender el fuego, asumir su deseo, su gusto por el ardor y el exceso: éste es el credo del segundo álbum de Juliette Armanet, habitado por la pasión. Con este segundo opus, Juliette Armanet ha querido descubrir quién es, una novia que se convirtió en una gran amante, una exploradora de una paleta de sentimientos que cada canción declina.

Un fuego sagrado que arde en el escenario, para ser (re)descubierto en directo en el escenario del Théâtre Jean-Deschamps, 6 años después de su última aparición como telonera de Julien Doré.

Das Credo der zweiten CD von Juliette Armanet, die von Leidenschaft geprägt ist, besteht darin, das Feuer zu entfachen und zu seinem Verlangen, seiner Vorliebe für das Feurige und Exzessive zu stehen. Mit diesem zweiten Werk wollte Juliette Armanet herausfinden, wer sie ist: eine Freundin, die zu einer großen Liebe wurde, und eine Erforscherin einer Palette von Gefühlen, die in jedem Lied zum Ausdruck kommt.

Ein heiliges Feuer, das auf der Bühne entfacht wird und das Sie 6 Jahre nach ihrem letzten Auftritt als Vorgruppe von Julien Doré live auf der Bühne des Theaters Jean-Deschamps (wieder)entdecken können.

