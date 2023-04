FESTIVAL DE CARCASSONNE – TOM JONES Voie Médiévale, 17 juillet 2023, Carcassonne.

Icône légendaire au timbre de voix si caractéristique, Tom Jones maîtrise aussi bien le rock que le disco et la variété. Un éclectisme qui lui permet aujourd’hui encore de s’adapter à tous les courants. Repéré en 1963, Tom Jones viendra fêter ses 60 ans de carrière au Festival de Carcassonne 2023 avec ses titres les plus cultes tels que « It’s not unusual », «I’ll never fall in love again », « She’s a lady », « Delilah », « Thunderball » musique du film James Bond – Opération Tonnerre ou encore « Sex Bomb » !

Rare en France, sa venue est un événement incontournable et immanquable !.

2023-07-17 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-17 . EUR.

Voie Médiévale

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



A legendary icon with a distinctive voice, Tom Jones has mastered rock, disco and variety. An eclecticism that still allows him to adapt to all trends. Spotted in 1963, Tom Jones will come to celebrate his 60 years of career at the Festival of Carcassonne 2023 with his most cult titles such as « It’s not unusual », « I’ll never fall in love again », « She’s a lady », « Delilah », « Thunderball » music of the film James Bond – Operation Thunder or « Sex Bomb »!

Rare in France, its coming is an unavoidable and unmissable event!

Icono legendario con una voz inconfundible, Tom Jones domina el rock, la música disco y el pop. Este eclecticismo le permite adaptarse a todas las tendencias. ¡Nacido en 1963, Tom Jones celebrará su 60º aniversario en el Festival de Carcasona 2023 con sus temas más cultos como « It’s not unusual », « I’ll never fall in love again », « She’s a lady », « Delilah », « Thunderball », música de la película James Bond – Operación Trueno o « Sex Bomb »!

Raro en Francia, ¡su venida es una cita ineludible!

Tom Jones ist eine legendäre Ikone mit einer charakteristischen Stimme und beherrscht Rock, Disco und Varieté gleichermaßen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es ihm, sich auch heute noch an alle Strömungen anzupassen. 1963 entdeckt, wird Tom Jones beim Festival de Carcassonne 2023 seine 60-jährige Karriere mit seinen kultigsten Titeln wie « It?s not unusual », « I?ll never fall in love again », « She?s a lady », « Delilah », « Thunderball » aus dem Film James Bond – Operation Thunderbolt oder auch « Sex Bomb » feiern!

Sie ist in Frankreich eine Seltenheit und ihr Auftritt ist ein unumgängliches Ereignis, das man nicht verpassen darf!

