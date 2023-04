FESTIVAL DE CARCASSONNE – BOB DYLAN Voie Médiévale, 26 juin 2023, Carcassonne.

Événement : Bob Dylan en concert au Festival de Carcassonne 2023 !

On peut être Prix Nobel de littérature et donner des concerts ! Bob Dylan, qui le reçu en octobre 2016, sera de retour en Europe l’été prochain. C’est suite à la sortie de son dernier album studio «Rough And Rowdy Ways» (2020) que Bob Dylan a décidé de repartir en tournée. Débutée en 2021, Rough And Rowdy Ways World Wide Tour a sillonné les chemins des Etats-Unis, d’Europe et du Japon… Fin juin 2023, il rejoindra donc le sud de la France pour une date à ne pas manquer !

À noter : Le concert de Bob Dylan est un Phone-free show

cela signifie que les téléphones ne sont pas autorisés pendant le concert.

« Après avoir créé cette expérience sans téléphone sur les dernières tournées, nous sommes convaincus que cela crée de meilleurs moments pour toutes les personnes présentes. Nos yeux s’ouvrent un peu plus et nos sens sont légèrement plus aiguisés lorsque nous perdons la béquille technologique à laquelle nous nous sommes habitués. ».

2023-06-26 à 21:30:00 ; fin : 2023-06-26 . EUR.

Voie Médiévale

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Event : Bob Dylan in concert at the Carcassonne 2023 Festival!

One can be Nobel Prize of literature and give concerts! Bob Dylan, who received it in October 2016, will be back in Europe next summer. Following the release of his latest studio album « Rough And Rowdy Ways » (2020), Bob Dylan has decided to go on tour again. Started in 2021, Rough And Rowdy Ways World Wide Tour has been touring the United States, Europe and Japan? At the end of June 2023, he will join the south of France for a date not to be missed!

Please note : The Bob Dylan concert is a Phone-free show

that means that phones are not allowed during the concert.

« After creating this phone-free experience on the last few tours, we are convinced that it creates a better experience for everyone in attendance. Our eyes are opened a little more and our senses are slightly heightened when we lose the technological crutch we have become accustomed to. »

Evento : ¡Bob Dylan en concierto en el Festival Carcassonne 2023!

¡Se puede ser Premio Nobel y dar conciertos! Bob Dylan, que recibió el premio en octubre de 2016, volverá a Europa el próximo verano. Tras el lanzamiento de su último álbum de estudio « Rough And Rowdy Ways » (2020), Bob Dylan ha decidido volver de gira. La gira mundial « Rough And Rowdy Ways World Wide Tour », que comenzó en 2021, ha recorrido Estados Unidos, Europa y Japón A finales de junio de 2023, estará en el sur de Francia para una cita ineludible

Atención : El concierto de Bob Dylan es un espectáculo Phone-free

lo que significa que los teléfonos no están permitidos durante el concierto.

« Después de crear esta experiencia libre de teléfonos en las últimas giras, estamos convencidos de que crea una mejor experiencia para todos los asistentes. Nuestros ojos se abren un poco más y nuestros sentidos se agudizan ligeramente cuando perdemos la muleta tecnológica a la que nos hemos acostumbrado

Veranstaltung : Bob Dylan tritt beim Festival de Carcassonne 2023 auf!

Man kann den Nobelpreis für Literatur erhalten und Konzerte geben! Bob Dylan, der ihn im Oktober 2016 erhielt, wird im nächsten Sommer wieder nach Europa kommen. Nach der Veröffentlichung seines letzten Studioalbums « Rough And Rowdy Ways » (2020) beschloss Bob Dylan, wieder auf Tournee zu gehen. Die Rough And Rowdy Ways World Wide Tour begann im Jahr 2021 und führte ihn durch die USA, Europa und Japan Ende Juni 2023 wird er nach Südfrankreich kommen, um ein Konzert zu geben, das Sie nicht verpassen sollten!

Bitte beachten Sie: Das Konzert von Bob Dylan ist eine Phone-free Show

das bedeutet, dass während des Konzerts keine Telefone benutzt werden dürfen.

« Nachdem wir auf den letzten Tourneen ein telefonfreies Erlebnis geschaffen haben, sind wir überzeugt, dass dies für alle Anwesenden bessere Momente schafft. Unsere Augen öffnen sich ein wenig mehr und unsere Sinne sind etwas schärfer, wenn wir die technologische Krücke verlieren, an die wir uns gewöhnt haben. »

