Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15 Un moment de convivialité pour la Ste Patrick.

Au programme découverte de bière locale, restauration sur place et de la bonne musique rock avec le groupe « le tribute ACDC »

Organisé par l’AIM .

Voie Malraux salle André Malraux

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

