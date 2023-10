Cap Tennis organise Stages jeunes vacances de Toussaint Voie des Stades Périgueux, 23 octobre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Du 23 octobre au 1er novembre

Stages jeunes vacances de Toussaint

Lundi 23 octobre de 9h30 à 12h

Mardi 24 octobre de 9h30 à 12h

Mercredi 25 octobre de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 16h (prévoir le repas de midi)

Lundi 30 octobre de 9h30 à 12h

Mardi 31 octobre de 9h30 à 12h

Mercredi 1 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h (prévoir le repas de midi)

Initiation au Padel inclus.

Tarif : 80€ par semaine pour les enfants membres du club

100€ pour les non-membres du club ou licenciés dans un autre club.

Encadrés par Pascal Vierge DE JEPS

Inscription : 05 53 53 35 92, cap.tennis@wanadoo.fr, Pascal Vierge : 06 81 22 05 12.

2023-10-23 fin : 2023-11-01 . EUR.

Voie des Stades

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



October 23 to November 1

Youth camps for the All Saints??? vacations

Monday, October 23, 9:30am to 12pm

Tuesday, October 24, 9:30am to 12pm

Wednesday, October 25, 9:30 a.m. to 12 p.m. and 1:30 p.m. to 4 p.m. (lunch included)

Monday, october 30, 9:30am to 12pm

Tuesday, October 31st, 9:30am to 12pm

Wednesday, November 1, 9:30am to 12pm and 1:30pm to 4pm (lunch included)

Introduction to Padel included.

Price: 80? per week for children who are club members

100? for non-members of the club or members of another club.

Supervised by Pascal Vierge DE JEPS

Registration: 05 53 53 35 92, cap.tennis@wanadoo.fr, Pascal Vierge: 06 81 22 05 12

Del 23 de octubre al 1 de noviembre

Cursos para jóvenes durante las vacaciones de Todos los Santos

Lunes 23 de octubre de 9h30 a 12h00

Martes 24 de octubre, de 9.30 h a 12 h

Miércoles 25 de octubre de 9.30 a 12 h y de 13.30 a 16 h (comida incluida)

Lunes 30 de octubre de 9.30 a 12.00 horas

Martes 31 de octubre de 9.30 a 12.00 horas

Miércoles 1 de noviembre de 9.30 a 12.00 y de 13.30 a 16.00 (almuerzo incluido)

Introducción al pádel incluida.

Precio: 80 euros semanales para niños socios del club

100? para no socios del club o socios de otro club.

Supervisado por Pascal Vierge DE JEPS

Inscripción: 05 53 53 35 92, cap.tennis@wanadoo.fr, Pascal Vierge: 06 81 22 05 12

Vom 23. Oktober bis zum 1. November

Jugendpraktika in den Allerheiligenferien?

Montag, 23. Oktober von 9:30 bis 12:00 Uhr

Dienstag, 24. Oktober von 9.30 bis 12 Uhr

Mittwoch, 25. Oktober von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 16:00 Uhr (Mittagessen mitbringen)

Montag, 30. Oktober von 9.30 bis 12 Uhr

Dienstag, 31. Oktober von 9.30 bis 12 Uhr

Mittwoch, 1. November von 9:30 bis 12 Uhr und von 13:30 bis 16 Uhr (Mittagessen einplanen)

Einführung in Padel inbegriffen.

Preis: 80? pro Woche für Kinder, die Mitglieder des Clubs sind

100? für Nicht-Mitglieder des Clubs oder Mitglieder eines anderen Clubs.

Betreut von Pascal Vierge DE JEPS

Anmeldung: 05 53 53 35 92, cap.tennis@wanadoo.fr, Pascal Vierge: 06 81 22 05 12

Mise à jour le 2023-10-09 par OT de Périgueux