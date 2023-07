Mon Jardin et étang de Champavoy Voie de La Sauville Omont, 12 juillet 2023, Omont.

Omont,Ardennes

D’abord dans la tapisserie, il a relaté les histoires de sa vie. Aprés 30 ans, ses histoires étaient toutes racontées. Par accident, il a rencontré le vitrail et il devient enthousiaste. Son « ami de mariage » et lui ont travaillé dans son atelier pendant 20 ans. Pendant cette période, il a travaillé seul pour des clients et pas pour lui-même. On peut visiter le site internet : ICI Ils ont décidé de vivre à Omont pour vivre une autre vie : ne plus travailler pour les clients mais créer pour lui-même, jouer dans son « Jardin d’enfants » à Omont. C’est une verger de l’autre côté de la montagne. Aprés l’avoir défriché, une explosion a envahi son esprit : il fallait commencer à créer pour « MON JARDIN » Il est inspiré par le fer, les outils de bricolage et d’autres objets que je trouve sur les brocantes ardennaises. Grâce à ces objets, il raconte ses histoires d’aujourd’hui, ses passions, ses fascinations, ses mémoires et surtout ses amours, ce sont des instantanés par le choix du matériel et du thème. Les objets sont mortels, il est trés touché par la fragilité d’une pièce d’art, c’est pourquoi il veut montrer les objets de « MON JARTDIN » qui ne seront peut-être plus la demain. Il veut offrir une expérience aux personnes qui visiteront « SON JARDIN » Accès libre 7j/7 de 9h à 18h Situé à côté du Lavoir à Omont..

Voie de La Sauville

Omont 08430 Ardennes Grand Est



First in the tapestry, he told the stories of his life. After 30 years, his stories were all told. By accident, he came across the stained glass window and became enthusiastic. He and his « wedding friend » worked in his workshop for 20 years. During this time he worked alone for clients and not for himself. You can visit the website: HERE They decided to live in Omont to live another life: no longer working for clients but creating for himself, playing in his « Kindergarten » in Omont. It’s an orchard on the other side of the mountain. After clearing it, an explosion invaded his mind: he had to start creating for « MY GARDEN ». He is inspired by iron, DIY tools and other objects I find at the Ardennes flea markets. Thanks to these objects, he tells his stories of today, his passions, his fascinations, his memories and above all his loves, they are snapshots by the choice of material and theme. The objects are mortal, he is very touched by the fragility of a piece of art, that’s why he wants to show the objects of « MON JARTDIN » which may not be there tomorrow. He wants to offer an experience to the people who will visit « HIS GARDEN » Free access 7 days a week from 9am to 6pm Located next to the Lavoir in Omont.

Primero en el tapiz, contó las historias de su vida. Después de 30 años, todas sus historias fueron contadas. Por accidente, conoció las vidrieras y se entusiasmó con ellas. Él y su « amigo de la boda » trabajaron en su taller durante 20 años. Durante este tiempo trabajó solo para clientes y no para sí mismo. Puede visitar la página web: AQUÍ Decidieron vivir en Omont para vivir otra vida: ya no trabajar para los clientes sino crear para sí mismo, jugando en su « Jardín de los niños » en Omont. Es un huerto al otro lado de la montaña. Tras despejarla, una explosión invadió su mente: tenía que empezar a crear para « MI JARDÍN ». Se inspira en el hierro, las herramientas de bricolaje y otros objetos que encuentro en los mercadillos de las Ardenas. Con estos objetos, cuenta sus historias de hoy, sus pasiones, sus fascinaciones, sus recuerdos y sobre todo sus amores, son instantáneas por la elección del material y del tema. Los objetos son mortales, le conmueve mucho la fragilidad de una obra de arte, por eso quiere mostrar los objetos de « MY JARTDIN » que quizá no estén aquí mañana. Quiere ofrecer una experiencia a las personas que visiten « SU JARDÍN ». Acceso gratuito los 7 días de la semana de 9 a 18 h. Situado junto al Lavoir de Omont.

Zuerst erzählte er die Geschichten seines Lebens in einem Wandteppich. Nach 30 Jahren waren alle seine Geschichten erzählt. Durch Zufall lernte er die Glasmalerei kennen und war begeistert. Er und sein « Hochzeitsfreund » arbeiteten 20 Jahre lang in seiner Werkstatt. Während dieser Zeit arbeitete er allein für Kunden und nicht für sich selbst. Man kann die Website besuchen: HIER Sie haben sich entschieden, in Omont zu leben, um ein anderes Leben zu führen: nicht mehr für Kunden zu arbeiten, sondern für sich selbst zu schaffen, in seinem « Kindergarten » in Omont zu spielen. Das ist ein Obstgarten auf der anderen Seite des Berges. Nachdem er ihn gerodet hatte, überkam ihn eine Explosion: Er musste anfangen, für « MEINEN GARTEN » zu schaffen. Inspiriert wird er von Eisen, Heimwerkerwerkzeugen und anderen Gegenständen, die ich auf den Trödelmärkten der Ardennen finde. Mithilfe dieser Gegenstände erzählt er seine Geschichten von heute, seine Leidenschaften, seine Faszinationen, seine Erinnerungen und vor allem seine Liebschaften, es sind Momentaufnahmen durch die Wahl des Materials und des Themas. Gegenstände sind sterblich, er ist sehr berührt von der Zerbrechlichkeit eines Kunstwerks, deshalb möchte er die Gegenstände in « MEIN JARTDIN » zeigen, die morgen vielleicht schon nicht mehr existieren. Er möchte den Menschen, die « Seinen Garten » besuchen, ein Erlebnis bieten. Freier Zugang 7 Tage die Woche von 9 bis 18 Uhr.

