Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-04 Nombreuses troupes médiévales, archers, combattants, artilleurs avec bouches à feu, canons Artisants, vie de camps, ateliers, initiation tir à l’arc, jeux pour enfants, présentation armements, musique médiévaleSpectacles en continu, défilé costumes, combats, tir au canon et bouche à feu, lancer de drapeaux, de bonbons au trébuchet, spectacle de feu..

Voie de la Magdeleine

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est

