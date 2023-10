A la rencontre d’Astérix et Obélix Voie de la Magdelaine Montcornet Catégories d’Évènement: Ardennes

Montcornet A la rencontre d’Astérix et Obélix Voie de la Magdelaine Montcornet, 29 octobre 2023, Montcornet. Montcornet,Ardennes de 11h à 17hFeuta Virmandui troupe gauloise Chasseur de dragon, tir à l’arbalète Le restaurant le Montcornu propose une repas à 13€ Animations diverses.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Voie de la Magdelaine

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est



11am to 5pmFeuta Virmandui Gallic troupe Dragon hunters, crossbow shooting The Montcornu restaurant offers a meal at 13? Various entertainment de 11.00 a 17.00 hFeuta Virmandui Troupe gala Cazadores de dragones, tiro con ballesta El restaurante Montcornu ofrece una comida a 13? Diversas animaciones von 11:00 bis 17:00 UhrFeuta Virmandui gallische Truppe Drachenjäger, Armbrustschießen Das Restaurant le Montcornu bietet ein Essen für 13 Euro an Verschiedene Veranstaltungen

