VOICINGERS LE BAL BLOMET, 29 octobre 2021, Paris.

de 20h à 22h

Né dans la région polonaise de Haute-Silésie, le festival VOICINGERS, véritable vivier du jazz vocal international, existe maintenant dans une douzaine de pays d’Europe et d’ailleurs… Né dans la région polonaise de Haute-Silésie, le festival VOICINGERS, véritable vivier du jazz vocal international, existe maintenant dans une douzaine de pays d’Europe et d’ailleurs (Hongrie, Slovaquie, Corée, Lettonie, Ukraine, Chine…). En provoquant des rencontres artistiques inattendues, le jazz chemine et comme toujours s’adapte aux couleurs mélodiques des pays qu’il traverse, aux langues maternelles, aux accents et aux grooves…toujours dans un esprit vivant de partage, d’écoute collective et de prises de risque. Cette soirée sera servie par trois vocalistes singuliers de haut vol : Marta Kloučková (Tchéquie), Grzegorz Karnas (Pologne) et Manu Domergue (France). Ils seront accompagnés d’une équipe de musiciens européens exceptionnels pour ce temps fort de l’édition française du festival VOICINGERS. Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

