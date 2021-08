VoiceLAB, chant Église Saint-Merry, 5 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Musique sacrée – Chants polyphoniques traditionnel géorgiens à trois voix

MOSAÏQUE D’AIR

Concert de polyphonie géorgienne, musique liturgique sacrée par les chanteurs-chercheurs de VoiceLAB et leurs élèves

Aleksandra Kotecka

Depuis 2004, elle collabore avec la compagnie de Teatr ZAR, en Pologne. Elle a participé à la création des spectacles “Gospels of Childhood”, “Caesarean Section”, “Anhelli . The Calling”, et “Armine, Sister” par le Teatr ZAR . Auteur, compositrice et interprète, fondatrice du studio de production musicale Foxterrier Production, elle compose des musiques de films, en plus de musiques originales pour les représentations théâtrales en Pologne et aux États-Unis. Elle travaille avec le chant polyphonique géorgien, à la fois lors d’expéditions auprès de ses maîtres en Géorgie et dans ses propres recherches. Avec Tomasz Wierzbowski, elle dirige actuellement le travail musical du Teatr ZAR pour le spectacle “Anhelli”. Depuis 2013, elle dirige un projet de recherche en profondeur sur la musique polyphonique. Elle travaille également avec le répertoire des chants orthodoxes, en théorie comme en pratique à Lviv, Saint-Pétersbourg et Sprasl. Elle transmet et partage le résultat de ses recherches lors de stages où elle introduit une pratique du Yoga en s’interrogeant sur le travail du souffle et ce qu’il peut offrir à la pratique vocale et à l’enseignement.

Tomasz Wierzbowski

Acteur et musicien dans les performances “Gospels of Childhood”, “Caesarean Section”, “Anhelli . The Calling”, and “Armine, Sister” par le Teatr ZAR. Auteur de la série d’édition 3/2 consacrée à la musique et traducteur des livres How Equal Temperament Ruined Harmony et Why You Should Care de Ross W. Duffin et Temperament, ainsi que How Music Became the Battleground for the Great Minds of the Western Civilization de Stuart Isacoff. Auteur et co-auteur de musique pour des courts-métrages et des pièces de théâtre en Pologne et à l’étranger, il collabore également avec Aleksandra Kotecka pour le studio de production Foxterrier Production, pour lequel ils composent. C’est avec sa collaboratrice Aleksandra Kotecka qu’il dirige le travail musical pour le Teatr ZAR.

Krzysztof Paździora

Krzysztof est diplomé de l’Académie de théâtre et des Arts de Wrocław, avec son spectacle de sortie d’école « Teraz wszystkie dusze razem », mis en scène par Paweł Passini. Il travaille avec Aleksandra Kotecka et Tomasz Wierzbowski autour de la polyphonie géorgienne depuis six ans. Il est également responsable de la partie musicale du spectacle « Popiełuszko. Techno msza » mis en scène par Bartozz Jędraś.

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

1, 4, 7, 11, 14 (Châtelet) / 1, 11 (Hôtel de Ville) A, B, D (Châtelet)



Contact :Les concerts de Saint-Merry concerts@saintmerry.org https://saintmerry.org/concerts/dimanche-5-septembre-2021-voicelab-chant/ https://www.facebook.com/events/522852512309343/

Date complète :

VoiceLAB