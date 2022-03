VoiceLAB, chant Église Saint-Merry, 13 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 13 mars 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

MOSAÏQUE D’AIR – Concert de polyphonie géorgienne, musique liturgique sacrée par les chanteurs-chercheurs de VoiceLAB et leurs élèves

Le choeur VoiceLAB, dirigé par les chanteurs de l’Institut Grotowski / Teatr ZAR (Pologne), est composé de quatorze chanteurs et chanteuses, en formation professionnelle et se destine à se produire dans le cadre de créations itinérantes, diffusées en France et à l’étranger, mêlant chant et théâtre. La Compagnie IPAC (Intercultural Performing Arts Theater), inspirée par les cultures du monde entier, soutient, produit et organise des spectacles et des formations interprétés et guidés par des artistes aux cultures, conceptions du monde et pratiques diverses. C’est dans un esprit de recherche d’harmonie, d’écoute et de curiosité que se retrouvent depuis plusieurs années les chanteurs et chanteuses, comédiens et comédiennes qui suivent cet enseignement, bercés par la polyphonie et ce qu’elle recèle de mystérieux et d’harmonieux. Que ce concert vienne apaiser ceux et celles qui viendront partager ce moment avec nous.

VoiceLAB est un choeur professionnel et un laboratoire de recherche sur la relation entre le corps et la voix, à travers la pratique de la polyphonie, ponctuée par des expéditions aux sources. VoiceLAB rassemble des artistes comédiens, chanteurs et musiciens internationaux issus de la formation professionnelle du même nom, coordonnée par la compagnie IPAC.

Le choeur VoiceLAB : Aleksandra Kotecka & Tomek Wierzbowski et leurs éléves : Amandine Audinot, Violaine Bougy, Giorgia Ciampi, Lucie Durand, Mathieu Fernandez, Caterina Gueli, Mahdokht Karampour, Shana Lellouch, Chloé Louis, Leila Mandelbrot, Cécile Massard, Victor Parente, Kate Ryan, Quentin Raymond, Ezgi Sevgi Can.

Aleksandra Kotecka et Tomasz Wierbowski dirigent le choeur et composent des chants polyphoniques originaux à partir de leur enseignements classiques des chants traditionnels géorgiens, corses, arménien, orthodoxes, bulgares.

Depuis 2004, ils collaborent avec la compagnie de Teatr ZAR, en Pologne et, depuis 2018 avec la compagnie IPAC.

Ils ont participé à la création des performances Gospels of Childhood, Caesarean Section, Anhelli . The Calling, et Armine, Sister par le Teatr ZAR. Fondateurs du studio de production musicale Foxterrier Production, ils composent des musiques de films, en plus de musiques originales pour les représentations théâtrales en Pologne et aux État-Unis. Ils travaillent avec le chant polyphonique géorgien, à la fois lors des expéditions à la source et dans leurs propres recherches. Ils dirigent actuellement le travail musical du Teatr ZAR et collaborent avec Joan Bagès et les intérprétes pour les création de la compagnie IPAC.

L’Intercultural Performing Arts Company (IPAC) est une compagnie de théâtre émergente internationale implantée dans le Grand-Est. Elle puise son inspiration dans les rencontres avec les publics, qui viennent ponctuer le processus d’écriture et de création. Créations contemporaines et dramaturgie plurielle, les spectacles de la compagnie mêlent art visuel, vidéo, jeu d’acteur, chant polyphonique, musiques électronique et acoustique, ainsi que poésie. Ambassadeurs d’une génération en quête de sens et soucieuse de son environnement, le metteur en scène associé Edgar Alemany et la directrice artistique Amandine Audinot développent un théâtre visuel et sonore, qui touche à l’émotion et qui appelle à la sensation.

Membre coopérant de l’International Theater Institute-UNESCO, IPAC défend un théâtre aux inspirations interculturelles, notamment en travaillant avec des artistes internationaux, aux conception du monde et formations diverses. La Compagnie IPAC est soutenue par le Conseil Départemental des Vosges, la DRAC Grand-Est et par La Région Grand-Est, dans le cadre du soutien triennal aux équipes émergentes (2022-2025).

Si vous êtes intéressés par l’opportunité e rejoindre la promotion 2022-2023, veuillez contacter Amandine au 06 42 74 19 55 et/ou consulter le site de la compagnie : https://ipac-cie.com/

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Contact : 01 42 71 93 93 concerts.saintmerry@gmail.com https://saintmerry.org/concerts/dimanche-13-mars-2022-voicelab-chant/ https://www.facebook.com/events/284336347111484/

Date complète :

2022-03-13T16:00:00+01:00_2022-03-13T18:00:00+01:00

VoiceLAB