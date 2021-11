Paris Sunset Sunside Paris VOICE MESSENGERS Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

VOICE MESSENGERS

du dimanche 26 décembre au lundi 27 décembre à Sunset Sunside

Rose Kroner, Neima Naouri, Vanina de franco, Emmanuel Laniece, Auguste Ledieu, Sylvain Bellegarde – chant ; Stéphane Cochet – piano ; Gilles Naturel – c.basse ; Frederic Delestré – batterie

tarif plein : 30€ ; tarif réduit : 20€

Ce groupe a démarré au Sunside sous la direction de Thierry Lalo. Ils sont les dignes successeurs des Double Six. Swingin’ Singin. Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-26T18:00:00 2021-12-26T19:30:00;2021-12-26T20:30:00 2021-12-26T22:00:00;2021-12-27T19:30:00 2021-12-27T21:00:00;2021-12-27T21:30:00 2021-12-27T23:00:00

