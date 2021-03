MAGNY-LES-HX Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX VOICE MESSENGERS Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

VOICE MESSENGERS Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable, 7 mai 2021-7 mai 2021, MAGNY-LES-HX. VOICE MESSENGERS

Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable, le vendredi 7 mai à 20:30

Une formation alliant l’esprit des big-bands de jazz, la polyphonie vocale et des compositions originales en français. Connus de longue date sur la scène internationale et considérés comme l’une des formations phares parmi les groupes vocaux européens, les Voice Messengers se composent de 6 chanteurs accompagnés d’une section rythmique (piano, contrebasse, batterie). Servis par les arrangements à la fois sophistiqués et jubilatoires de leur regretté pianiste et leader Thierry Lalo – malheureusement disparu en novembre 2018 – ils forment un véritable big-band vocal, dans lequel le rôle des cuivres est tenu par les chanteurs. L’écriture fait entendre en contrepoint jusqu’à deux ou trois sections différentes simultanément, rappelant implicitement l’énergie, la couleur et surtout l’esprit des grands orchestres de jazz, de Duke Ellington à Quincy Jones en passant par Count Basie et Buddy Rich. Voix : Rose Marie Kroner, Neima Naouri, Vanina de Franco, Emmanuel Lanièce, Augustin Ledieu, Sylvain Bellegarde Direction : Sylvain Bellegarde & Rose Kroner Piano : Stéphane Cochet Contrebasse : Gilles Naturel Batterie : Frédéric Delestré Spectacle à la Maison de l’environnement, 6 Rue Haroun Tazieff – 78114 Magny-les-Hameaux Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 6,00€

Jazz vocal – Tout public Jazz vocal – Tout public Maison de l’environnement,des sciences et du développement durable 6 Rue Haroun Tazieff MAGNY-LES-HX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-07T20:30:00 2021-05-07T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX Autres Lieu Maison de l'environnement,des sciences et du développement durable Adresse 6 Rue Haroun Tazieff Ville MAGNY-LES-HX