Vogue Lavoûte-sur-Loire, 24 septembre 2022, Lavoûte-sur-Loire. Vogue Lavoûte-sur-Loire

2022-09-24 – 2022-09-25

Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire Vogue les 2 jours.

Samedi soir, retraite aux flambeaux et feux d’artifices. http://cigal.over-blog.com/ Lavoûte-sur-Loire

