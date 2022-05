Festival Culturissimo : Marianne Denicourt au Château de Vogüé Château de Vogüé Vogüé Gare Catégories d’évènement: Ardèche

Festival Culturissimo : Marianne Denicourt au Château de Vogüé Château de Vogüé, 17 juin 2022 20:00, Vogüé Gare. Vendredi 17 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer au Centre E.Leclerc d’Aubenas. Dans le cadre du Festival Culturissimo, Le Château de Vogüé accueillera l’actrice Marianne Denicourt pour une lecture de l’ouvrage S’adapter de Clara Dupont-Monod (Stock, 2021). Marianne Denicourt est encore étudiante aux Amandiers, l’école de théâtre de Nanterre, quand Jacques Doillon la repère et lui offre le rôle principal de L’Amoureuse en 1987. Dès lors, elle se partage entre cinéma d’auteur et films à succès : Passage à l’acte de Francis Girod, Quelqu’un de bien de Patrick Timsit, Les plus belles années d’une vie de Claude Lelouch… En 2015, elle est nommée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film de Thomas Lilti, Hippocrate, dont est tirée la série du même nom. Pour Culturissimo, elle prête sa voix à S’adapter (Stock), l’un des romans événements de la dernière rentrée littéraire, repéré par les jurés du Prix Landerneau des lecteurs 2021, avant de recevoir le prix Femina et le prix Goncourt des lycéens. Château de Vogüé 2 impasse des Marronniers, Vogüé 07200 07200 Vogüé Gare Ardèche vendredi 17 juin – 20h00 à 21h30

