Culturissimo 2023 – Thibault de Montalembert lit Le Mage du Kremlin – Aubenas, 23 juin Château de Vogüé Vogüé Gare Vogüé Gare Catégories d’Évènement: Ardèche

Vogüé Gare Culturissimo 2023 – Thibault de Montalembert lit Le Mage du Kremlin – Aubenas, 23 juin Château de Vogüé Vogüé Gare, 23 juin 2023 20:00, Vogüé Gare. Culturissimo 2023 – Thibault de Montalembert lit Le Mage du Kremlin – Aubenas, 23 juin Château de Vogüé Vogüé Gare Vendredi 23 juin, 20h00 Culturissimo 2023 – Thibault de Montalembert à Aubenas Vendredi 23 juin, 20h00 1 Le 23 juin prochain** Thibault de Montalembert** sera à Aubenas pour une lecture organisée dans le cadre du festival Culturissimo.

Comédien, acteur et metteur en scène de théâtre, Thibault de Montalembert apparaît notamment dans la série à succès Dix Pour Cent. À Aubenas, il prête sa voix au roman récompensé par l’Académie française, Le mage du Kremlin de Giuliano da Empoli.

La 10e édition du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturel E.Leclerc propose partout en France des rencontres, des lectures, des concerts gratuits avec des personnalités du monde du théâtre, de la chanson, de la littérature et du cinéma !

Pour accéder à la lecture, il suffit de retirer un ticket à l’Espace Culturel Leclerc d’Aubenas. Le festival est entièrement gratuit. Château de Vogüé 2 impasse des Marronniers, Vogüé 07200 Vogüé Gare 07200 Ardèche Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Ardèche, Vogüé Gare Autres Lieu Château de Vogüé Adresse 2 impasse des Marronniers, Vogüé 07200 Ville Vogüé Gare Departement Ardèche Lieu Ville Château de Vogüé Vogüé Gare

Château de Vogüé Vogüé Gare Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vogue gare/

Culturissimo 2023 – Thibault de Montalembert lit Le Mage du Kremlin – Aubenas, 23 juin Château de Vogüé Vogüé Gare 2023-06-23 was last modified: by Culturissimo 2023 – Thibault de Montalembert lit Le Mage du Kremlin – Aubenas, 23 juin Château de Vogüé Vogüé Gare Château de Vogüé Vogüé Gare 23 juin 2023 20:00