Parnans Drôme Parnans Samedi 14h : concours de pétanque en triplette

17h Animations enfants, lâcher de ballons

Snack – Buvette

19h30 Beer Pong

21:00 repas Joue de boeuf/ gratin de ravioles

