Vogue de St Sauveur-en Diois Saint-Sauveur-en-Diois Saint-Sauveur-en-Diois Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Sauveur-en-Diois

Vogue de St Sauveur-en Diois Saint-Sauveur-en-Diois, 3 juillet 2022, Saint-Sauveur-en-Diois. Vogue de St Sauveur-en Diois

Centre village Saint-Sauveur-en-Diois Drôme Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

2022-07-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-03 Saint-Sauveur-en-Diois

Drôme Saint-Sauveur-en-Diois Chaque 1er dimanche de juillet c’est la fête du village avec concours de pétanque en doublette à 14h. Buvette, repas ravioles à partir de 19h suivi d’un bal avec orchestre. +33 6 33 49 07 64 Saint-Sauveur-en-Diois

dernière mise à jour : 2022-06-22 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Sauveur-en-Diois Other Lieu Saint-Sauveur-en-Diois Adresse Centre village Saint-Sauveur-en-Diois Drôme Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Ville Saint-Sauveur-en-Diois lieuville Saint-Sauveur-en-Diois Departement Drôme

Saint-Sauveur-en-Diois Saint-Sauveur-en-Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sauveur-en-diois/

Vogue de St Sauveur-en Diois Saint-Sauveur-en-Diois 2022-07-03 was last modified: by Vogue de St Sauveur-en Diois Saint-Sauveur-en-Diois Saint-Sauveur-en-Diois 3 juillet 2022 Centre village Saint-Sauveur-en-Diois Drôme Office de tourisme Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans

Saint-Sauveur-en-Diois Drôme