Saillans Saillans Drôme, Saillans Vogue de Saillans Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drôme

Saillans

Vogue de Saillans Saillans, 20 août 2021, Saillans. Vogue de Saillans 2021-08-20 – 2021-08-23

Saillans Drôme Attention programme modifié ! Sont maintenus les évènements suivants : concours de boules, aubades du 22, manèges et attractions foraines sur les 4 jours. Annulation des bals, de la retraite aux flambeaux, report du feu d’artifice à une date ultérieure. accueil@mairiedesaillans26.fr +33 4 75 21 51 52 http://mairiedesaillans26.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saillans Autres Lieu Saillans Adresse Ville Saillans lieuville 44.69671#5.19926