Drôme Aurel Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dimanche : 14h concours de pétanque en triplettes, 19h repas, 22h bal.

Lundi : 14h concours de boules lyonnaises en 3 parties et concours de pétanque en doublettes. 19h repas, 22h bal. +33 4 75 21 74 54 Aurel

