Spectacle : Ziguilé Art’Rhena, 16 avril 2023, Vogelgrun.

Notes de musique et notes secrètes, ce livre-disque, de la harpiste-compositrice, illustré, renferme des mélodies et des dessins aux couleurs des jours étranges et enchantés. Dès 10 ans..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Art’Rhena

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est



Musical notes and secret notes, this illustrated record-book by the harpist-composer contains melodies and drawings in the colours of strange and enchanted days. From 10 years old.

Notas musicales y notas secretas, este libro-disco ilustrado del arpista-compositor contiene melodías y dibujos con los colores de días extraños y encantados. A partir de 10 años.

Musiknoten und geheime Noten, dieses illustrierte Plattenbuch der Harfenistin und Komponistin enthält Melodien und Zeichnungen in den Farben seltsamer und verzauberter Tage. Ab 10 Jahren.

