La Bicyclette, le Rhin fait la Fête au vélo, 9 juillet 2023, Vogelgrun

La Bicyclette, le Rhin fait la Fête au vélo

Art’rhena Vogelgrun 68600

2023-07-09 – 2023-07-09

Vogelgrun

68600

Vogelgrun .

Grande journée de partage autour du vélo !

Que vous soyez des cyclistes confirmés, des curieux, des touristes,… vous pouvez faire des boucles, traverser les villages français et revenir par les bords du Rhin en Allemagne, les parcours sont indicatifs et libres !

Fatigué-es ? reprenez la voiture et rendez-vous de ponts en ponts pour découvrir les activités – différentes – selon les communes mais avec comme points communs : l’amitié franco-allemande, une restauration issue de nos cultures, des animations pour petits et grands toute la journée, aux sons des harmonies, orchestres ou DJ !

Les collectivité, associations françaises et allemandes proposeront tout au long de la journée des animations pour petits et grands, de la petite restauration

(tartes flambées, barbecue, kaffee-kuchen, glaces, etc..).

Ein schoner gemeinsamer Tag zum radeln

Vogelgrun

