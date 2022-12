Voeux et Conférence Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Voeux et Conférence Arès, 17 janvier 2023, Arès . Voeux et Conférence Salle des expositions Arès Gironde

2023-01-17 18:00:00 – 2023-01-17 Arès

Gironde Vœux de l’association et Conférence d’Alexandre Bert sur la « Nature du Bassin ».

tout public, gratuit.

+33 6 08 13 53 70 Culture loisirs arésiens

