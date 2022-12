Voeux du maire | Ville de Prigonrieux Prigonrieux Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’évènement: Dordogne

Olivier Dupuy, Maire de Prigonrieux, et l'ensemble du Conseil Municipal vous invitent à la cérémonie des Voeux du Maire, le vendredi 06 janvier 2023, à 18h30, à l'Espace Socio-Culturel de Prigonrieux Un buffet dinatoire est organisé en suivant.

