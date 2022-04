Voeux de printemps 2022 Espace La Doline La Bernardière Catégories d’évènement: La Bernardière

Vendée

Voeux de printemps 2022 Espace La Doline, 6 mai 2022, La Bernardière. Voeux de printemps 2022

Espace La Doline, le vendredi 6 mai à 19:00

La cérémonie des voeux est une grande tradition que la majorité des maires réalise chaque année pour rassembler l’ensemble des administrés et faire part des actions et projets à venir dans la commune. Cette cérémonie annuelle,véritable moment de partage, n’ayant pu se tenir en janvier, monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous invitent aux voeux de printemps le vendredi 6 mai 2022 à partir de 19h-Salle de la Doline pour vous présenter les projets en cours sur votre commune lors d’un moment convivial. Vendredi 6 mai 2022- à partir de 19h-Salle de la Doline Espace La Doline Rue du Chanoine Bouchet, 85610 La Bernardière La Bernardière Les Libaudières Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T19:00:00 2022-05-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: La Bernardière, Vendée Autres Lieu Espace La Doline Adresse Rue du Chanoine Bouchet, 85610 La Bernardière Ville La Bernardière lieuville Espace La Doline La Bernardière Departement Vendée

Espace La Doline La Bernardière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bernardiere/

Voeux de printemps 2022 Espace La Doline 2022-05-06 was last modified: by Voeux de printemps 2022 Espace La Doline Espace La Doline 6 mai 2022 Espace La Doline La Bernardière La Bernardière

La Bernardière Vendée