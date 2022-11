Voeux d’artistes Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: 13001

13001 L’équipe de Voeux d’artistes est heureuse de vous accueillir pour sa vente annuelle d’art contemporain dans les salons Rimbaud et Giono des Arcenaulx pour les petits formats & dans les ateliers d’artistes des Arcenaulx pour les grands formats.



L’Association Voeux d’artistes – Des couleurs contre la douleur – est née en 1994 à l’initiative de Paul Levy, collectionneur passionné d’art contemporain.

Il décide de mettre sa passion au service du bien-être des enfants hospitalisés dans les services d’oncologie pédiatrique de l’hôpital de la Timone à Marseille.



Chaque année, en novembre, elle organise une exposition-vente et présente une centaine d’artistes, peintres, photographes et sculpteurs, sélectionnée par un jury composé de professionnels du monde de l’art.



Vente annuelle d'art contemporain à des fins caritatives. Des couleurs contre la douleur

