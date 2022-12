Voeux à la population Le Barp Le Barp OT Val de l'Eyre Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Le Barp

Voeux à la population Le Barp, 20 janvier 2023, Le Barp OT Val de l'Eyre Le Barp. Voeux à la population Avenue de Gascogne Le Barp Gironde

2023-01-20 18:30:00 – 2023-01-20 Le Barp

Gironde Le Barp Voeux à la population par Madame le Maire du BARP. Voeux à la population par Madame le Maire du BARP. +33 5 57 71 98 51 ville du Barp

Le Barp

dernière mise à jour : 2022-12-20 par OT Val de l’Eyre

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Barp Autres Lieu Le Barp Adresse Avenue de Gascogne Le Barp Gironde OT Val de l'Eyre Ville Le Barp OT Val de l'Eyre Le Barp lieuville Le Barp Departement Gironde

Le Barp Le Barp OT Val de l'Eyre Le Barp Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-barp-ot-val-de-leyre-le-barp/

Voeux à la population Le Barp 2023-01-20 was last modified: by Voeux à la population Le Barp Le Barp 20 janvier 2023 Avenue de Gascogne Le Barp Gironde OT Val de l'Eyre Le Barp Gironde Gironde Le Barp

Le Barp OT Val de l'Eyre Le Barp Gironde