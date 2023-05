Marché des producteurs 30 rue du Schauenberg, 6 mai 2023, .

Une quinzaine de stands seront présents pour régaler vos papilles, sur place et chez vous en faisant le plein de bons produits !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 19:00:00. 0 EUR.

30 rue du Schauenberg

Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est



About fifteen stands will be present to treat your taste buds, on the spot and at home by filling up with good products!

Una quincena de puestos estarán presentes para deleitar su paladar, in situ y en casa, ¡rellenándose de buenos productos!

Rund 15 Stände werden anwesend sein, um Ihren Gaumen zu verwöhnen, vor Ort und zu Hause, indem Sie sich mit guten Produkten eindecken!

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach