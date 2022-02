VociHARMONIE – ALBUMS FESTIFS D’OPÉRA Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur Calvados La Traviata (Verdi), La Bohème (Puccini), L’Elisir d’amore (Donizetti), Carmen (Bizet) Des actes entiers des plus beaux opéras du répertoire lyrique seront donnés, faisant la part belle au chœur. Ensemble Vocal VociHARMONIE

Ensemble Instrumental Ondes Plurielles

