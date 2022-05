VOCALYRE La Possonnière, 6 mai 2022, La Possonnière.

VOCALYRE La Possonnière

2022-05-06 – 2022-05-06

La Possonnière Maine-et-Loire La Possonnière

8 8 EUR “La voix dans tous ses émois” le vendredi soir à partir de 19 h : Olivia Demain, Solaé, Les Facéties de Rom’1, Auristelle, Bianca,

Et le samedi à partir de 20 h 30 : Flora Antolin et Thomas Oliva avec Wilfried Voyer à la basse et Floriant Jay à la batterie

Vocalyre – 6ème édition

asso.la.lyre@gmail.com +33 6 20 43 43 72

“La voix dans tous ses émois” le vendredi soir à partir de 19 h : Olivia Demain, Solaé, Les Facéties de Rom’1, Auristelle, Bianca,

Et le samedi à partir de 20 h 30 : Flora Antolin et Thomas Oliva avec Wilfried Voyer à la basse et Floriant Jay à la batterie

La Possonnière

dernière mise à jour : 2022-04-19 par