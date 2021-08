Siersthal Siersthal 57410, Siersthal VOCAL’AVENUE EN CONCERT Siersthal Siersthal Catégories d’évènement: 57410

VOCAL’AVENUE EN CONCERT Siersthal, 26 septembre 2021, Siersthal. VOCAL’AVENUE EN CONCERT 2021-09-26 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-26 19:00:00 19:00:00

Siersthal 57410 Siersthal 12 EUR Accompagné de piano et de batterie, le groupe vocal de Moselle-Est, titulaire du label Moselle Prod’ et placé sous la direction de Patrick Huber, présente un étonnant répertoire de chants d’un lyrisme incomparable. Retrouvez un éventail surprenant de mélodies légendaires de style pop opératique dans un concert, dynamique et réjouissant ! +33 6 19 66 56 66 Vocal’Avenue dernière mise à jour : 2021-08-14 par

