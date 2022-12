VOCAL’AVENUE EN CONCERT Petit-Réderching Petit-Réderching OT DU PAYS DE BITCHE Petit-Réderching Catégories d’évènement: Moselle

Petit-Réderching

VOCAL’AVENUE EN CONCERT Petit-Réderching, 7 janvier 2023, Petit-Réderching OT DU PAYS DE BITCHE Petit-Réderching. VOCAL’AVENUE EN CONCERT Petit-Réderching Moselle

2023-01-07 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-07 21:30:00 21:30:00 Petit-Réderching

Moselle Petit-Réderching Le groupe Vocal’Avenue terminera sa série de concerts du temps de Noël par un passage à Petit-Réderching le samedi 7 janvier à 20h00, en l’église de l’Exaltation de la Sainte-Croix.

Sous la houlette de Patrick Huber, il présentera un programme de Noël innovant, original dans sa conception, avec un répertoire de 21 chansons du temps de la Nativité qui oscillera allègrement entre tradition et modernité. Ainsi les choristes passeront de thèmes traditionnels irlandais, ukrainiens, français et allemands ou plus classiques avec Haendel, aux célèbres noëls de John Lennon, Irving Berlin et même du groupe vocal Pentatonix. Une palette haute en couleurs qui ravira petits et grands sur de nouveaux arrangements aux accents gospel-jazz.

Entrée libre, plateau. +33 3 87 98 85 45 http://vocal-avenue.fr/ Petit-Réderching

dernière mise à jour : 2022-12-16 par OT DU PAYS DE BITCHE

