VOCAL’AVENUE- CONCERT DU TEMPS DE NOËL Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

VOCAL’AVENUE- CONCERT DU TEMPS DE NOËL Sarreguemines, 11 décembre 2022, Sarreguemines. VOCAL’AVENUE- CONCERT DU TEMPS DE NOËL

rue de l’Église Sarreguemines Moselle

2022-12-11 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-11 19:00:00 19:00:00 Sarreguemines

Moselle Sarreguemines En véritable sculpteur du son le groupe Vocal’Avenue présente un répertoire pop-opératique de chansons, de spirituals, de thèmes classiques en version jazz, sur de somptueux arrangements avec piano, batterie ou a cappella.

Venez découvrir notre programme original de Noël.

Entrée libre / plateau. info@vocal-avenue.fr +33 3 87 01 68 04 http://www.vocal-avenue.fr/ Gaëlle Huber

Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse rue de l'Église Sarreguemines Moselle Ville Sarreguemines lieuville Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

VOCAL’AVENUE- CONCERT DU TEMPS DE NOËL Sarreguemines 2022-12-11 was last modified: by VOCAL’AVENUE- CONCERT DU TEMPS DE NOËL Sarreguemines Sarreguemines 11 décembre 2022 Moselle rue de l'Église Sarreguemines Moselle Sarreguemines

Sarreguemines Moselle