Vocal Sampling Sainte-Savine, vendredi 24 mai 2024.

Vocal Sampling Sainte-Savine Aube

Le groupe vocal phénomène venu de Cuba !

Frais et séduisant comme les eaux des plages de Cuba, mélodique et rythmique comme le vent qui fait bouger ses palmiers et ses habitants, c’est le Vocal Sampling !

Fermez les yeux et vous imaginerez un orchestre latino complet, avec ses sonorités chaleureuses. Ouvrez-les et vous serez face à six musiciens spécialistes du jeu de cordes vocales. Dans leurs bouches, en copies conformes, les instruments se succèdent comme par enchantement. Batterie, guitares ou cuivres, tous sont imités avec une précision déconcertante.

Il faut dire que Vocal Sampling n’est plus à présenter.

Depuis la fin des années 80 et leur rencontre à l’université́ des Arts de La Havane, ces six musiciens ont tourné́ à travers le monde, attiré l’attention de Peter Gabriel et Paul Simon, accompagné Quincy Jones, Bobby McFerrin… Ils ont également été nommés à trois reprises aux Latin Grammy Awards et sont devenus lauréats du grand prix Cubadisco.

Une performance à découvrir en live pour s’immerger jusqu’aux oreilles dans l’univers de La Havane et sentir la salsa nous chauffer le corps.

Les Échos de la presse

Vocal Sampling doit être considéré comme l’un des groupes vocaux les plus extraordinaires au monde… The Times

Billetterie en ligne sur www.lart-deco.com ou sur www.maisonduboulanger.fr ou encore directement à la Maison du Boulanger ou sur place 30 min avec le début de la représentation (dans la limite des places disponibles).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

L’Art Déco

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

