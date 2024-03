VOCACELLO À DARCEY ! Darcey, dimanche 7 avril 2024.

VOCACELLO À DARCEY ! Darcey Côte-d’Or

Entre poésie et musique, le trio Vocacello entremêle des airs d’amour et des éloges de la nature notamment avec des extraits des Fables de La Fontaine et des envolées lyriques de Fauré. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-07 15:30:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

Eglise

Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté communication@horssaisonmusicale.fr

