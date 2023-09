La VOA-Verrerie d’Albi VOA Albi, 10 novembre 2023, Albi.

La VOA-Verrerie d’Albi Vendredi 10 novembre, 13h45 VOA Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Découverte sur site

Découverte + rencontre / discussion dans le cadre de l’événement « Tout en éclats de verre »

Créée en 1896, la VOA-Verrerie d’Albi s’installe en 1975 sur le site actuel, dans la plaine albigeoise. Cette visite, au coeur de l’usine, vous permettra de mieux connaître le processus de fabrication, entre savoir-faire ancestral, nouvelles technologies et engagement durable. De la conception, la production au recyclage des emballages en verre, l’entreprise rattachée au groupe Verallia fournit des solutions saines, esthétiques et durables qui permettent de sortir des bouteilles pour les plus grands producteurs de vins et spiritueux.

Riche de son histoire vieille de plus d’un siècle, la VOA-Verrerie d’Albi a su perpétuer la grande tradition verrière qui s’est affirmée dans le département du Tarn depuis le 14e siècle.

Rendez-vous : à l’extérieur de la VOA, sur le parking, 9 rue François Arago, 81000 Albi.

Attention : visite interdite à toute personne souffrant de la chaleur, de problèmes cardiaques ou asthmatiques, aux personnes à mobilité réduite, aux animaux, aux enfants de moins de 9 ans. Carte d’identité obligatoire le jour de la visite.

Adultes / adolescents.

VOA 9 rue François Arago, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T13:45:00+01:00 – 2023-11-10T15:45:00+01:00

Archives départementales du Tarn – fonds Groc 5FI-2167 Albi Ancienne Verrerie Ouvrière d’Albi, avenue Elianne Dembourg vers 1965. i