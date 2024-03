Vo Doun Concert Espace Cabaret Vauban Brest, jeudi 28 mars 2024.

Vo Doun Concert Espace Cabaret Vauban Brest Finistère

Pour ce premier rendez-vous Vo Doun, Vivre Le Monde accueille au Vauban le Kengaï Orchestra; 8 musiciens qui n’ont pas de limite de genre et ne rentrent pas dans les cases. Ils proposent une musique vivante, vibrante et libre où l’improvisation et l’immédiateté offrent un show toujours unique à chacune de leur représentation. Apolitiques mais engagés, ils participent au renouvellement d’une chanson française métissée et sans frontières. Leurs textes parlent de la complexité du monde, des injustices sociales, des différences… Ils s’appuient sur la générosité des grooves du monde entier pour semer une énergie positive aux quatre coins de France et d’ailleurs.

Nous accueillons aussi des habitués de la scène brestoise, les cinq musiciens de Mokhtar. Une magie musicale entre jazz fusion funky et afro-soul faisant dialoguer un basson électrique et un saxophone pendant qu’un trio claviers/basse/batterie varie les rythmes. Imaginez des descendants de Herbie Hancock qui auraient appris à jouer du funk à l’ombre des grandes pyramides d’Egypte et vous obtenez Mokhtar, un quintet instrumental qui n’a pas peur de faire rimer disco avec chameau. .

Début : 2024-03-28 20:30:00

fin : 2024-03-28

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Georges Clemenceau

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Vo Doun Concert Brest a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole