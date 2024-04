VLOG TON SÉJOUR ! TARNOS Tarnos, lundi 5 août 2024.

VLOG TON SÉJOUR ! Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 5 – 16 août TARNOS 1375

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-05T09:30:00+02:00 – 2024-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-16T00:00:00+02:00 – 2024-08-16T18:30:00+02:00

À la manière des « vlogs d’Août » de Léna Situations, ce séjour permet aux passionnés de combiner activités nautiques, découvertes de la Méditerrannée (Juillet) ou de la Côte Atlantique (Août) et réalisation d’un film souvenir ! Que ce soit lors de l’activité surf, au parc aquatique ou encore pendant la séance de paddle, les inscrits seront équipés d’une caméra de vlog et immortaliseront les meilleurs moments de leurs journées, du petit-déjeuner jusqu’à la veillée…

Côté nautique : 1 séance de bodyboard, 1 séance de paddle et 1 séance de surf, toutes encadrées par des titulaires du Brevet d’État.

Côté visites et découvertes : 1 journée au Lac Marin du Port d’Albret, à quelques mètres de l’océan, 1 course d’orientation pour l’esprit d’équipe et 1 journée à Aquasplash (Juillet) ou Atlantic Park (Août), pour des sensations garanties !

Côté artistique : 1h30 est consacré au dérushage et au montage tous les jours après le goûter, pour ceux qui le souhaitent, avec le réalisateur professionnel. Le film est projeté la veille du retour et des extraits sont mis en ligne régulièrement pour les familles.

Autres activités : Détente et plage tous les jours pour ceux qui le souhaitent, activités manuelles et d’expression, grands jeux dans le parc…

Chaque journée se termine par une veillée animée.

TARNOS 40220 Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

