Vladimir Torres Flagey, 3 octobre 2021, Flagey.

Vladimir Torres 2021-10-03 – 2021-10-03 La Ferme Courbet 28 Grand’Rue

Flagey Doubs

Ayant partagé la scène avec Tom Moretti de nombreuses années, et rencontré plus récemment le pianiste Martin Schiffmann, Vladimir Torres présente en 2020 son album INICIAL, forgé dans son trio animé d’une forte complicité musicale, enrichi par la présence de Christophe Panzani aux saxophones et Damien Groleau aux flûtes. Sa musique est un Jazz qui puise ses racines autant en Amérique latine, qu’au Moyen-Orient, le tout teinté de rythmes urbains. En octobre 2021, il sort son album solo Music for a Locked in Double Bass.

Il pense être, dans sa musique, autant influencé par Claude Debussy, Pat Metheny, Petros Klampanis, Bill Evans, que par les musiciens avec lesquels il partage la scène.

