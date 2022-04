Vladimir Fédorovski : Poutine et l’Ukraine, Les Faces Cachées Amphithéatre Teilhard de Chardin, 5 avril 2022, Lille.

Vladimir Fédorovski : Poutine et l’Ukraine, Les Faces Cachées

Amphithéatre Teilhard de Chardin, le mardi 5 avril à 18:30

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la sortie de dernier essai “Poutine-Ukraine, Les faces cachées”, Parole Citoyenne et le Mouvement européen Nord animerons une conférence débat en présence de **Vladimir Fédorovski**, ce mardi 5 avril, à 18h30, au sein de l’Université catholique de Lille. [[https://linktr.ee/Parolecitoyenne](https://linktr.ee/Parolecitoyenne)](https://linktr.ee/Parolecitoyenne) **Influent diplomate sous Gorbatchev et l’un des fossoyeurs de la guerre froide**, Vladimir Fédorovski est le fils d’un héros ukrainien de la Seconde Guerre mondiale. Nommé conseiller diplomatique pendant la période de la Glasnost, **il assure de 1985 à 1990 la promotion de la Perestroïka en France**, avec comme objectif de donner naissance à une nouvelle Russie arrimée à l’Europe. Il quitte la carrière diplomatique en 1990 pour participer à la création d’un des premiers partis démocratiques russes, le Mouvement des réformes démocratiques. En août 1991, il est l’un des **porte-parole de la résistance face au putsch des communistes conservateurs**. Depuis, il fait une carrière d’écrivain français, il devient Président d’honneur de la Fédération française du salon du livre, Officier des arts et des lettres, membres des Auteurs de Normandie. Il est l’**écrivain d’origine russo-ukrainienne le plus édité en France**. Notre invité nous présentera son dernier essai “Poutine-Ukraine, Les faces cachées”, sorti avec six mois d’avance en réponse à la guerre qui fait rage aux portes de l’Union Européenne. Expert et témoin du temps long, il viendra nous présenter **les clés pour appréhender la guerre d’Ukraine et participer à l’intelligence collective indispensable pour forger une nouvelle paix en Europe et dans le monde.**

Entrée libre, place limitée. Inscription recommandé.

Amphithéatre Teilhard de Chardin 41 rue du port 59000 Lille Lille Vauban-Esquermes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T18:30:00 2022-04-05T20:00:00