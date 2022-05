Vladimir Cauchemar – Festival Ecaussystème

Vladimir Cauchemar – Festival Ecaussystème, 29 juillet 2022

2022-07-29 01:45:00

DJ, beatmaker, producteur mais aussi compositeur pour la nouvelle scène rap européenne (Lomepal, Roméo Elvis, Orelsan, Joke…), Vladimir Cauchemar prend un malin plaisir à mettre un pied hors du cadre et à ne rien s’interdire, notamment en jouant avec les textures sonores. Un nouveau bricoleur de la musique, qui a bluffé son monde avec des Feat comme Vald, 6IX9INE ou même Clara Luciani… L’homme au funeste masque prendra en main la clôture du premier soir du Festival, pour un live hypnotique et énergique. Ecaussysteme dernière mise à jour : 2022-03-04 par

