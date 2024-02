Vlad et son célèbre connardéoniste Gilles Puyfagès ! Les LimogEs Limoges, vendredi 15 mars 2024.

Entre Motorhead et Pierre Desproges, sauf que c’est moins fort que Motorhead et moins drôle que Pierre Desproges, Vlad est avant tout un dictateur autoproclamé qui règne sur le Vladkistan, pays nomade et mouvant. Artiste hybride, chanteur et humoriste, il traite des sujets hyper pertinents de façon totalement impertinente !

Seul, ou accompagné de son cornardéoniste, Gilles Puyfages, Vlad se balade toujours sur la crête punk entre le politique et l’incorrect. Avec Vlad ça passe toujours entre les gouttes et entre les poteaux EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15 22:00:00

Les LimogEs 10 Petite Rue du Temple

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lemovices@gmail.com

