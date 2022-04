VL SUMMER TOUR

Depuis 6 ans VL. organise le Summer Tour, l’occasion de partager des moments inoubliables et de mettre en valeur les différentes villes de France. VL débarque dans la ville de Saint-Brevin-les-Pins pour un concert électro exceptionnel et gratuit.

Le concert sera précédé d’une émission radio de 21h à 21h30 en public. Le tout en direct sur Facebook. Toutes les raisons sont bonnes pour venir profiter d’un moment inédit en plein air.

Préparez-vous pour un concert EXCEPTIONNEL ET GRATUIT !

Préparez-vous pour un concert EXCEPTIONNEL ET GRATUIT !

