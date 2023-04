L’Echappée Belle 11 édition Domaine de Vizille Musée de la Révolution française, 25 août 2023, Vizille.

L’Échappée Belle est une traversée de part en part du massif de Belledonne, qui se caractérise par sa haute technicité, son engagement sur des sentiers difficiles d’accès, et l’altitude à laquelle elle se déroule….

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-27 . .

Domaine de Vizille Musée de la Révolution française Domaine de Vizille

Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



L’Echappée Belle is a traverse of the Belledonne massif, which is characterized by its high technicality, its commitment to difficult access trails, and the altitude at which it takes place…

La Échappée Belle es una travesía a campo traviesa por el macizo de la Belledonne que se caracteriza por su gran tecnicidad, su apuesta por senderos de difícil acceso y la altitud a la que se desarrolla…

Die Échappée Belle ist eine Durchquerung des Belledonne-Massivs, die sich durch ihren hohen technischen Schwierigkeitsgrad, den Einsatz auf schwer zugänglichen Pfaden und die Höhe, in der sie stattfindet, auszeichnet….

